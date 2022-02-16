ЦОДД оценил загруженность столичных дорог в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов рассказал о столичном трафике 16 февраля. Дорожный трафик составляет 3 балла. Общая протяженность заторов в городе – 99 километров.

На западе Москвы затруднено движение в сторону ТТК по Звенигородскому шоссе. Плотный затор образовался от улицы Народного Ополчения до ТТК. Там правый ряд занимает неисправный автомобиль. Движение в сторону центра ограничено до двух полос.

На севере столицы начинает собираться затор в сторону Третьего кольца по проспекту Мира. Причина – столкновение двух автомобилей перед Крестовским путепроводом. Участники перекрыли средние ряды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





