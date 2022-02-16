"Утро": загруженность дорог в столице оценили в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Медленно едет Дмитровское шоссе в направлении центра. До 20 километров в час составляет средняя скорость на магистрали. До центра города придется добираться 40 минут.

Трудно въехать в город на Волгоградском проспекте. Из-за аварии в левом ряду перед перекрестком с Ташкентской улицей образовался затор. Постоять придется около 15 минут.

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