"Утро": москвичам рассказали о погоде 16 февраля

Днем в Москве ожидается температура около 0 градусов. К вечеру – минус 2 градуса.

Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



