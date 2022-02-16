"Утро": москвичам рассказали о трафике на городских дорогах

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. На Нижегородской эстакаде уплотнился поток на внутренней стороне после Нижегородской улицы, а также скопились машины на внешней стороне перед шоссе Энтузиастов. Движение интенсивное установилось с обеих сторон Кольцевой.

Со скоростью 30 километров в час едет Рязанский проспект в направлении центра. На магистрали свободно, кроме участка в районе улицы Паперника.

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