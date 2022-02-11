"Утро": крупный затор сформировался на севере МКАД

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) оценивают трафик на столичных дорогах в 4 балла.

В эти минуты при движении в сторону центра в 3-ем Нижнелихоборском проезде от метро "Владыкино" до пересечения с Дмитровским шоссе водителям придется постоять в заторе около 15 минут.

На внешней стороне МКАД на севере растянулся 10-километровый затор на участке от Ленинградского до Пятницкого шоссе. Много машин там скопилось из-за дорожных работ в левом ряду на 66-м километре. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.