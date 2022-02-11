"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 4 балла

Столичный трафик к этому часу составляет 4 балла, следует из данных Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

На внешней стороне Третьего транспортного кольца отмечается плотное движение в районе улицы Автозаводской. Преодолеть путь от Волгоградского проспекта до улицы Орджоникидзе удастся за 20 минут.

А на внешней стороне МКАД на севере растянулся 12-километровый затор на участке от Лихачевского до Пятницкого шоссе. Много машин здесь скопилось из-за дорожных работ в левом ряду у Красногорска. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.