"Утро": загруженность дорог Москвы оценивают в 3 балла

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) оценивают трафик на столичных дорогах в 3 балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца от улицы Новая Башиловка до улицы Сущевский Вал собирается затор из-за двойного ДТП в районе метро Савеловская. Его длина уже достигла отметки в 3 километра и увеличивается с каждой минуты.

На внешней стороне МКАД на севере на участке от Новокуркинского до Пятницкого шоссе много машин скопилось из-за дорожных работ в левом ряду. На карте города этот отрезок кольца представлен в красно-желтом цвете. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.