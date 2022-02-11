"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 1 балл

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) оценивают трафик на столичных дорогах в 1 балл. Водителям придется притормозить на внешней стороне Третьего транспортного кольца на Сущевском валу. Участок от Проспекта Мира до Беговой улицы удастся проехать за 15 минут.

В эти минуты формируется затор на внутренней стороне МКАД на востоке от Волгоградского проспекта до улицы Верхние Поля. В красно-желтом цвете этот отрезок кольца на карте города. На преодоление этого пути уйдет минут 20. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.