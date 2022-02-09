"Утро": плотный поток сформировался на внутренней стороне МКАД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 4 балла. Придется сбросить скорость на 3-м Нижнелихоборском проезде.

Плотный поток сформировался на внутренней стороне МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.