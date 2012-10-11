Мэр Москвы обсудил с журналистами реализацию городских программ

Сергей Собянин 11 октября встретился с журналистами в Путевом дворце. В ходе пресс-конференции столичный градоначальник ответил на вопросы, касающиеся развития и реализации городских программ, которые были разработаны и приняты в конце 2011 года.

В частности, мэр Москвы рассказал, что в ближайшие дни в городе будет запущен проект, согласно которому каждый горожанин сможет оценить качество эксплуатации его дома и работу управляющей компании. Москвичи уже пользуются порталами "Наш город" и "Дороги", давая оценку деятельности власти.

Что касается благоустройства дворов, в этом году часть денег была отдана органам местного самоуправления. При этом депутаты консультируются с жителями, выясняя, куда направить деньги.



Говоря о системе образования, мэр отметил, что за последние два года увеличены зарплаты для московских учителей, что обеспечило приток в школы новых кадров. Объединение же школ в Москве проводится только по согласию учителей и родителей. Такая мера способствует формированию большего количества классов по направлениям.

В ходе беседы была затронута тема "замороженного" городского строительства. Выяснилось, что на Триумфальной площади уже закончены подготовительные археологические работы, а для строительства парка в Зарядье используют проекты, полученные во время проведения Общенародного конкурса.

Кроме того, мэр ответил на вопросы о создании амбулаторного центра, предложении обеспечить мигрантов, получающих помощь в столичных больницах, полисами ОМС, о появлении "Гайд-парков", о контроле деятельности префектур, о сокращении бюрократического аппарата, об ужесточении наказания для пьяных водителей, об отмене строительства мечети в Крылатском и планах расширения столичной подземки в течение ближайших восьми лет. Также Сергей Собянин подчеркнул, что готов участвовать во внеочередных выборах главы города, если получит поддержку москвичей.

Подробности большой пресс-конференции Сергея Собянина смотрите в нашем сюжете.