"Утро": Полмиллиона рождественских огней украсили дом австралийцев

Мировой рекорд по количеству праздничных ламп принадлежит семье Ричардс из Австралии. Для домашней иллюминации Дэвид и его жена использовали более пятисот тысяч светодиодных фонарей. Огни они прикрепили к деревьям, изгородям, стенам и крышам. Общая длина гирлянд - больше 50 километров. Счет за электричество на месяц вперед - больше двух тысяч долларов - уже согласилась оплатить местная энергетическая компания.