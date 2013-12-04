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04 декабря 2013, 07:00

"Утро": Полмиллиона рождественских огней украсили дом австралийцев

"Утро": Полмиллиона рождественских огней украсили дом австралийцев

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Мировой рекорд по количеству праздничных ламп принадлежит семье Ричардс из Австралии. Для домашней иллюминации Дэвид и его жена использовали более пятисот тысяч светодиодных фонарей. Огни они прикрепили к деревьям, изгородям, стенам и крышам. Общая длина гирлянд - больше 50 километров. Счет за электричество на месяц вперед - больше двух тысяч долларов - уже согласилась оплатить местная энергетическая компания.
Программа: Утро
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