"Утро": Как проконтролировать работу автомеханика

Очередь в шиномонтаже в разгар сезона приводит к тому, что впопыхах автомеханик не докручивает или наоборот слишком затягивает колеса. Водитель выезжает из мастерской и попадает в ДТП из-за отвалившегося колеса. Как понять, что все прикручено как надо? Корреспондент телеканала "Москва 24" спросил об этом у сотрудников шиномонтажа.