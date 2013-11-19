"Утро": Во Франции двоих руководителей IKEA задержали за шпионаж

19 ноября 2013, 08:32
62 миллиона спам-сообщений заблокировала компания МТС в октябре, сообщает портал digit.ru. По данным издания, общее количество рекламы, поступившей операторам, выросло в октябре до 2,4 миллиардов сообщений.
Во Франции руководители местного подразделения IKEA оказались шпионами. Об этом пишет портал Lenta.ru. Уголовное дело против двоих топ-менеджеров завели еще в начале 2012 года. По версии правоохранительных органов, руководители IKEA незаконно следили за своими сотрудниками и клиентами, покупая информацию из полицейской базы. В рамках этого же дела обвинения были предъявлены еще нескольким сотрудникам и четверым полицейским.
Евгения Васильева осталась под домашним арестом, пишет портал BFМ. Мосгорсуд продлил срок заключения фигурантке дела "Оборонсервиса" до 23 февраля. Русская служба BBC сообщает, что Васильева и экс-министр обороны Сердюков оказывали давление на свидетелей. Согласно материалам дела, две женщины "были вывезены в лесополосу за пределы столичного региона, где на них оказывалось давление". Также сообщается, что у них отняли кредитные карты.
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