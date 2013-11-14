"Утро": Количество штрафстоянок в Москве планируют увеличить вдвое

В Москве насчитывается 12 штрафстоянок, в каждом округе работает по одной-две. Четыре из них располагаются на юго-востоке, а на западе штрафстоянок нет вообще. Все адреса можно найти на портале: "Московский паркинг".

Раньше штрафстоянок было больше. Они переполнились невостребованными машинами, поэтому несколько пришлось закрыть. В перспективе - список штрафстоянок планируется расширить почти в два раза.