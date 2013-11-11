"Утро": Европейцы высказались против распознавания лиц по фото

Европейское сообщество против сервисов распознавания лиц по фото. Жесткое противостояние длится уже несколько лет. Самый последний выпад по этому поводу был в адрес Facebook. Ежедневно его пользователи ставят отметки на фотографиях более ста миллионов раз. А это значит, что миллиарды снимков позволяют собрать огромную базу лиц с их личными данными. Представители Facebook утверждают, что новая функция соцсети согласована со всеми законами ЕС. Распознает ли система фото одного из корреспондентов? Телеканал "Москва 24" проводит эксперимент.