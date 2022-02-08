В ЦОДД рассказали о загруженности столичных дорог

Специалист Центра организации дорожного движения Ильгиз Хасянов рассказал, что в данный момент загруженность дорог в Москве оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 172 километра.

Водителям сложно проехать в сторону ТТК по Профсоюзной улице на участке от станции метро "Коньково" до станции метро "Калужская". Причина – неисправный легковой автомобиль перед пересечением улицы Обручева. Длина затора составляет 2,5 километра.

Из-за несправного автомобиля затруднено движение в сторону МКАД по шоссе Энтузиастов. Там водитель перекрыл правый ряд после пересечения Авиамоторного проезда. Начало затора наблюдается от ТТК.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.