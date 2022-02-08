ЦОДД оценивает загруженность столичных дорог в 3 балла

По словам специалиста ЦОДД, движение в столице относительно свободное. Дорожный трафик составляет 3 балла. Общая протяженность заторов – 116 километров.

Затруднено движение в сторону ТТК по проспекту Маршала Жукова из-за неисправного легкового автомобиля. Оперативные службы уже прибыли на место. Длина затора составляет 5 километров.

Также затрудненно движение в сторону Третьего кольца по Варшавскому шоссе. Там плотный затор образовался от Каширского шоссе до Нагорного проезда. Причиной стало ДТП двух автомобилей после пересечения Варшавского железнодорожного путепровода. Участники занимают средний ряд. Длина затора – 2,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.