ЦОДД оценивает загруженность столичных дорог в 3 балла

08:45
По словам специалиста ЦОДД, движение в столице относительно свободное. Дорожный трафик составляет 3 балла. Общая протяженность заторов – 116 километров.
Затруднено движение в сторону ТТК по проспекту Маршала Жукова из-за неисправного легкового автомобиля. Оперативные службы уже прибыли на место. Длина затора составляет 5 километров.
Также затрудненно движение в сторону Третьего кольца по Варшавскому шоссе. Там плотный затор образовался от Каширского шоссе до Нагорного проезда. Причиной стало ДТП двух автомобилей после пересечения Варшавского железнодорожного путепровода. Участники занимают средний ряд. Длина затора – 2,5 километра.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: