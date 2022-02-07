"Утро": москвичам рассказали о загруженности дорог в столице 7 февраля

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 4 балла. На Дмитровском шоссе формируется затор от Ильменского проезда в направлении центра после аварии в правом ряду в районе станции метро "Верхние Лихоборы". На участке от метро "Петровско-Разумовская" до улицы Бутырской водителям приходится стоять в 4-километровом заторе. Скорость движения там не превышает 20 километров в час.

Плотное движение фиксируется на внутренней стороне МКАД на востоке от Кетчерской улицы до улицы Верхних Полей. На преодоление этого отрезка нужно потратить больше 30 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.