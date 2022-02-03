"Утро": ЦОДД оценивает трафик на дорогах Москвы в 2 балла

Московский трафик оценивается в 2 балла. А к вечеру в городе ожидается загруженность дорог в 5 баллов.

На данный момент на юге МКАД затруднено движение в обоих направлениях. На внешней стороне поток уплотнился от Нагорной улицы из-за столкновения в районе 30-го километра, а на внутренней стороне скопились автомобили перед съездом на Варшавское шоссе.

Также медленное движение наблюдается на Рязанском проспекте в сторону центра. Средняя скорость на магистрали – 30 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.