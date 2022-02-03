"Утро": москвичам рассказали о трафике на городских дорогах

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. На Рижской эстакаде свободно двигаются потоки машин в обоих направлениях. Однако на внутренней стороне из-за дорожных работ на пересечении с Большой Переяславской улице введено ограничение скорости до 40 километров в час.

На Волгоградском проспекте местами приходится притормаживать из-за большого скопления машин в районе станции метро "Кузьминки" и перед Люблинской улицей. Средняя скорость на проспекте – 27 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.