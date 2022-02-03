"Утро": москвичам рассказали, какая погода ожидается 3 февраля

В Москве 3 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем составит минус 5 градусов. К вечеру она опустится до минус 7 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 2–5 метров в секунду. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.