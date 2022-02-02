"Утро": загруженность дорог в столице оценивается в 4 балла

За последние 2 недели в Московском транспорте стало на 12% меньше пассажиров. На 11% снизился пассажиропоток в метро. На 16% стало меньше пассажиров на МЦД.

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На Сухаревской площади встречаются плотные потоки противоположных направлений Садового кольца. Скорость движения не превышает 15 километров в час.

Кроме того, 20 минут можно потерять в заторе на шоссе Энтузиастов от Электродного проезда до Авиамоторной улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.