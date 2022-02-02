"Утро": москвичам рассказали о погоде 2 февраля

В среду, 2 февраля, в столице ожидается минус 4 градуса. Вечером столбики термометров опустятся до минус 6 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 4–8 метров в секунду. Влажность воздуха составит 80%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.