"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 3 балла. Трудно проехать по внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Велозаводской улицы до улицы Малой Тульской. Там водителям придется сбросить скорость до 20 километров в час, а весь путь займет около 15 минут.

На востоке МКАД на внутренней стороне автомагистрали многокилометровый затор растянулся на участке от Рязанского проспекта до Бесединского шоссе. Его длина достигла 11 километров. Осложнения дорожно-транспортной ситуации вызваны ремонтными работами у рынка "Садовод".

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