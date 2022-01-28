"Утро": загруженность дорог в столице оценивается в 3 балла

По данным ЦОДД, городской трафик к этому часу составляет 3 балла. При движении в сторону центра на 3-м Нижнелихоборском проезде от метро "Владыкино" до пересечения с Дмитровским шоссе водителям придется простоять в заторе около 20 минут.

На западе МКАД плотное движение в обоих направлениях на участке от Боровского до Киевского шоссе. Много машин скопилось на внутренней стороне из-за ДТП у Тропаревского лесопарка. Средняя скорость движения на данном участке автомагистрали около 40 километров в час.

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