"Утро": жителям столичного региона рассказали о погоде 28 января

В Москве атмосферное давление составляет 739 миллиметров ртутного столба. А ветер дует с скоростью до 12 метров в секунду.

Днем в городе ожидается -5 градусов, а вечером – -6 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.