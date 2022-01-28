"Утро": ЦОДД оценивает трафик на дорогах Москвы в 2 балла

Столичный трафик к этому часу составляет 2 балла, по данным ЦОДД. В данный момент в плотном потоке едут машины на внешней стороне Третьего транспортного кольца на Сущевском Валу. От проспекта Мира до Башиловской улицы можно доехать за 15–20 минут.

На внутренней стороне МКАД на юге города затруднено движение на участке от Варшавского шоссе до Севастопольского проспекта из-за ДТП в среднем ряду. Средняя скорость движения там составляет 45 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.