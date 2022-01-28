"Утро": москвичам рассказали о погоде 28 января

В пятницу, 28 января, в столице ожидается облачная погода с снегом. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба, а влажность – 85%.

Кроме того, ожидается ветер до 12 метров в секунду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.