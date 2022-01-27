"Утро": до 10 градусов мороза пообещал метеоролог москвичам 27 января

В столице в четверг, 27 января, температура воздуха составит -8 градусов, вечером опустится до -10. В городе будет высокая влажность, атмосферное давление ожидается на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

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