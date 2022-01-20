"Утро": москвичам рассказали о погоде в столице 20 января

В ближайшие дни во всех регионах ожидается аномально теплая погода. Синоптики выделили Сибирь – там температурный фон будет выше нормы на 16 градусов. Какие аномалии ожидаются в столице?

В четверг, 20 января, в Москве прогнозируется облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха днем составит -3 градуса, а к вечеру опустится до -7. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду, а атмосферное давление окажется низким – 738 миллиметров ртутного столба.

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