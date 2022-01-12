"Утро": жителям столичного региона рассказали о погоде 12 января

В столице 12 января ожидается температура -13 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до -15 градусов.

Атмосферное давление составляет 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 75%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.