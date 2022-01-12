"Утро": загруженность дорог в столице оценивается в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов, следует из данных ЦОДД. В данный момент на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от метро "Дубровка" до улицы Орджоникидзе водителям приходится сбрасывать скорость до 20 километров в час. Около 15 минут придется потратить, чтобы преодолеть этот путь.

На внешней стороне МКАД от Ленинградского до Пятницкого шоссе водители стоят в многокилометровом заторе из-за двух ДТП на данной участке. Для движения свободны три полосы из пяти.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.