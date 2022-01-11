"Утро": телезрителям рассказали об атмосферном давлении 11 января

Атмосферное давление составляет 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 70%.

В Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.