"Утро": загруженность дорог в столице оценивается в 5 баллов

По данным ЦОДД, в столице в данный момент трафик оценивается в 5 баллов. При движении в сторону центра водителям придется притормозить сразу на двух участках Дмитровского шоссе. Сначала от Ильменского проезда до метро "Окружная", а затем от Валаамской улицы до метро "Тимирязевская". На весь путь придется потратить около 30 минут.

Затор длиной более 11 километров растянулся на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до Севастопольского проспекта. На данном участке ведутся дорожные работы, также произошло несколько ДТП. Этот путь можно преодолеть за 30–40 минут.

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