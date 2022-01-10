"Утро": ЦОДД оценивает трафик на дорогах Москвы в 6 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 6 баллов. В данный момент при движении в сторону центра на проспекте Андропова водителям придется сбросить скорость от метро "Каширская" до Судостроительной улицы. Скорость движения на данном участке не превышает 40 километров в час.

На внутренней стороне МКАД на востоке от Кетчерской улицы до улицы Капотни растянулся затор длиной более 10 километров. Причиной стали погодные условия и ДТП в среднем ряду. Больше 30 минут можно потратить на преодоление этого пути.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.