"Утро": жителям столичного региона рассказали о погоде 10 января

В столице 10 января ожидается температура -5 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до -8 градусов.

Атмосферное давление составляет 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 85%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.