"Утро": в Новый год в Москве ожидают до 4 градусов мороза

В Новый год жителей столицы ждет облачность и небольшой снег. Скорость ветра будет достигать от 4 до 8 метров в секунду.



Днем столбик термометра опустится до –4 градусов. В новогоднюю ночь ожидается до 3 градусов мороза.

Атмосферное давление ожидается низкое: 741 миллиметров ртутного столба. Влажность достигнет 80%.

В субботу, 1 января ночью температура воздуха составит –3 градуса. Днем ожидается потепление до +1 градуса и небольшой снег.

Но уже в воскресенье, 2 января, синоптики прогнозируют похолодание. Ночью столбик термометра опустится до -6 градусов. А днем ожидается –7 градусов и сильный ветер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.