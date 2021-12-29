"Утро": москвичам рассказали, какая температура ожидается 28 декабря

В среду, 29 декабря, в столичном регионе – минус 10 градусов. К вечеру температура опустится до минус 13 градусов.

Ветер не превышает 3–6 метров. Атмосферное давление составляет 753 миллиметра ртутного столба.

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