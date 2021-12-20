"Утро": телезрителям рассказали о погоде в столице в понедельник

По прогнозам синоптиков, днем в столице ожидается небольшой снег и -8 градусов. Скорость ветра будет достигать 12 метров в секунду.

К вечеру столбики термометров могут опуститься до -15.

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