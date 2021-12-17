"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла, следует из данных ЦОДД.

В эти минуты на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Русаковской улицы до улицы Сущевский Вал растянулся 5-километровый затор, скорость движения не превышает 20 километров в час.

Водителям придется притормозить на внешней стороне МКАД от Новоегорьевского шоссе до Рязанского проспекта. Из-за сломанной фуры, занявшей правый ряд, преодолеть этот отрезок автомагистрали получится за 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.