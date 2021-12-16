"Утро": москвичам рассказали о загруженности столичных дорог

Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов.

Автомобилистов предупреждают, что при движении в сторону центра они могут задержаться на нескольких участках Дмитровского шоссе. Сначала придется простоять в заторе от Вагоноремонтной до Лобненской улицы, а затем от Коровинского шоссе до Валаамской улицы. Скорость потока там не превышает 20 километров в час.

Одним из самых протяженных можно назвать затор на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Пятницкого шоссе. Его длина достигла отметки 12 километров. Из-за нескольких ДТП движение практически остановилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.