"Утро": плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 7 баллов. Придется сбросить скорость на внутренней стороне МКАД.

Плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.