"Утро": в Подмосковье ударили 20-градусные морозы

В Подмосковье ударили 20-градусные морозы, а ночь на 10 декабря в Москве стала самой холодной за текущий сезон.

В пятницу жителей столицы ждет ясная погода и около -12 градусов мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.