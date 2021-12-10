"Утро": ночь на 10 декабря в Москве стала самой холодной за текущий сезон

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за текущий сезон. А в Подмосковье ударили 20-градусные морозы.

О погоде в пятницу, 10 декабря, рассказал метеоролог Никита Поповнин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.