"Утро": метеоролог Никита Поповнин рассказал о погоде в столице 8 декабря

Метеоролог Никита Поповнин рассказал о погоде в столице 8 декабря.

В среду будет облачно, днем – -6 градусов мороза, к вечеру в Москве может похолодать до -9. Атмосферное давление будет высокое – 751 миллиметр ртутного столба.