"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 2 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 2 балла. Придется сбросить скорость на внутренней стороне МКАД.

Плотный поток сформировался на Третьем транспортном кольце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.