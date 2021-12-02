"Утро": затруднено движение на внешней стороне МКАД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 5 баллов. Придется сбросить скорость на Дмитровском шоссе.

Плотный поток сформировался на внешней стороне МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.