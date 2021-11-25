"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 25 ноября

В четверг, 25 ноября, в Москве ожидается сырая и пасмурная погода, температура воздуха поднимется до +3 градусов, пройдут дожди.

Кроме того, порывы ветра будут достигать 5–9 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.