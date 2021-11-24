"Утро": москвичам рассказали о дорожной ситуации в столице

ЦОДД оценивает столичный трафик в пять баллов.

Плотное движение наблюдается на Ленинградском проспекте в направлении центра. Также затор длиной три километра образовался на Шоссе Энтузиастов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





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