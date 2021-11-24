"Утро": столичный трафик достиг 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в пять баллов.

Затруднения в движении наблюдаются на Волоколамском шоссе в сторону центра и Люблинской улице. В среднем на этих участках можно потерять 30 минут.

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